Абдулмуслим Абдулмуслимов возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату и к Мемориалу Славы погибших сотрудников МВД

Сегодня, 25 сентября, Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату и на Аллее Славы в парке им. Ленинского Комсомола в Махачкале. Мероприятие приурочено к празднованию 165-летнего юбилея г. Махачкалы.

Сегодня же Абдулмуслим Абдулмуслимов возложил цветы к Мемориалу Славы сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга. Участники всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» выставили почётный караул у Мемориала.

Почтить память погибших пришли также ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-паша Садыков, министр внутренних дел по Республике Дагестан Абдурашид Магомедов, депутат Государственной Думы Абдулхаким Гаджиев, мэр г.Махачкалы Салман Дадаев, вице-премьеры, главы министерств и ведомств, активисты молодёжных организаций и другие.