Абдулмуслим Абдулмуслимов возложил цветы к могиле Расула Гамзатова

Сегодня Председатель Правительства Дагестана вместе с председателем Союза писателей России Николаем Ивановым, членами кабинета министров, депутатами Народного Собрания РД и прибывшими в республику российскими писателями возложил цветы к могиле известного дагестанского поэта Расула Гамзатова в Махачкале.

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в Хунзахском районе Дагестана. Его произведения известны по всему миру.

Напомним, что 2023-й год объявлен Годом Расула Гамзатова в связи со столетием со дня рождения поэта.