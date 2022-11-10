Абдулмуслим Абдулмуслимов возложил цветы к мемориалу Памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга

10 ноября свой профессиональный день празднуют сотрудники органов внутренних дел РФ. Его отмечают действующие сотрудники, а также ушедшие в отставку, пенсионеры, будущие полицейские — все те, кто охраняет порядок и борется с преступностью.

В этот день Абдулмуслим Абдулмуслимов почтил память сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Председатель Правительства РД возложил цветы к мемориалу Памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга у здания МВД по РД.