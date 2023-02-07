Образование

Абдулмуслим Абдулмуслимов: В школьных столовых нужно использовать больше продуктов местного производства

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Обратить внимание на продукцию местных производителей для организации питания школьников глава дагестанского кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал глав городов и районов республики.

Он напомнил о существовании бренда «Дагестанский продукт», презентованного в рамках регионального проекта «Система добровольной сертификации». Все производители, прошедшие сертификацию, получили подтверждение качества продукции.

«Местные производители предлагают продукцию высокого качества, в то время, как во многих школах республики детей кормят продуктами, имеющими в составе пальмовое масло. Мы производим около 1 млн тонн молока, обращаюсь к главам муниципальных образований — обеспечьте в рационе питания школьников продукты из натурального молока. К организации детского питания прошу относиться серьезно», — сказал он.

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