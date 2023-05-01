Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках КИВ расскажет об опыте Дагестана в развитии инвестиционного потенциала горной зоны

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов в составе делегации под руководством Главы РД Сергея Меликова примет участие в Кавказской инвестиционной выставке, которая пройдёт в Минводах 2-4 мая.

Глава регионального кабмина примет участие в работе нескольких панельных дискуссий, в том числе выступит спикером на сессии, посвященной инвестициям в экономику СКФО.

Абдулмуслим Абдулмуслимов, в частности, расскажет об опыте Дагестана в развитии горных территорий, разработке соответствующей программы и инвестиционном потенциале горной зоны.

«Программа выставки очень насыщенная, будем презентовать проекты, реализуемые практически во всех ключевых отраслях экономики.

В том числе сам планирую обсудить с коллегами из федеральных органов власти и других субъектов актуальную для всех регионов СКФО тему развития горных территорий. В регионах Северного Кавказа на высоте от 500 метров над уровнем моря расположено около 1700 населенных пунктов.

Ранее мы выходили с инициативой по принятию федерального закона «О горных территориях РФ». Наши представители принимали активное участие в разработке Модельного закона «Сохранение и развитие горных территорий стран СНГ».

В Дагестане одним из первых в стране принят закон о горных территориях, разработана и реализуется государственная программа социально-экономического развития горных территорий. В рамках нее оказываем различные виды господдержки предпринимательским инициативам и жителям горных районов. Уверен, наш опыт будет полезен другим регионам, а мы в свою очередь, сможем получить конструктивные рекомендации для дальнейшей работы», — сказал премьер-министр республики.