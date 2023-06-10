Абдулмуслим Абдулмуслимов в преддверии Дня России наградил представителей сфер культуры, туризма, агросектора и безопасности

Глава кабмина Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов в субботу, 10 июня, в преддверии Дня России, провёл церемонию вручения правительственных наград.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил работу представителей сфер культуры, туризма, агросектора, безопасности.

Премьер-министр поблагодарил участников церемонии за многолетний самоотверженный труд и значительный вклад в развитие республики.

«Каждый из вас на своем участке достиг больших высот, я в очередной раз убеждаюсь, что главное богатство Дагестана — это наши люди», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Так, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу Почетной Грамотой Правительства Республики Дагестан награжден министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД Нариман Казимагамедов.

«Эта награда — поощрение и оценка заслуг всего личного состава Главного Управления МЧС по Дагестану. Мне очень приятно, что тяжелый труд спасателей высоко оценен руководством республики»,-сказал Казимагомедов.

Отдельно Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил работу специалистов сферы культуры, подчеркнув их роль в сохранении национальных традиций народов республики, а также поддержку боевого духа военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. Неоднократно в течение этого года творческие коллективы республики посещали новые территории, а также организовывали концертные мероприятия для семей участников спецоперации.

Почетные грамоты Правительства Республики Дагестан из рук премьер-министра получили директор ГБУ «Республиканской дом народного творчества» Мариян Мугадова, руководитель литературно-драматургической части ГБУ «Государственный табасаранский драматический театр» Абдурагим Абдурахманов, солистка-вокалистка ГБУ «Дагестанская государственная филармония им Т.Мурадова» Рукият Гамзатова.

«Вы прославляете величие и красоту нашего Дагестана, поете про силу и дух наших земляков, всех россиян. Спасибо вам за вклад в развитие культуры республики», — сказал, в частности, Абдулмуслим Абдулмуслимов, вручая награду певице Рукият Гамзатовой.

Добросовестный труд на благо развития отрасли виноградарства председателя Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Республики Дагестан Шерифа Керимханова также заслужил оценку Правительства Дагестана. Руководитель воссозданного, когда-то крупного комитета «Дагвино», отметившего 100-летний юбилей, также был награжден Почетной грамотой.

За вклад в развитие туристической отрасли и народно-художественных промыслов Абдулмуслим Абдулмуслимов наградил Почетной грамотой Правительства РД директора ГБУ «Туристический центр Республики Дагестан» Руслана Ахмедова, а также объявил Благодарность Правительства РД заместителю министра по туризму и НХП Анне Безруковой.