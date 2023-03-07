Абдулмуслим Абдулмуслимов в канун 8 марта вручил госнаграды сотрудницам Администрации Главы и Правительства РД

Председатель Правительства Дагестана от имени главы региона Сергея Меликова поздравил женщин с наступающим Международным женским днем, отметил их успехи в профессиональной деятельности, поблагодарил за вклад в социально-экономическое развитие республики.

За достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу премьер-министр вручил отличившимся сотрудницам Почетные грамоты Республики Дагестан, Благодарности Главы Республики Дагестан, Почетные грамоты Правительства РД, памятные именные часы Главы Республики Дагестан.