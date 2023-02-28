Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе отчета перед НС РД рассказал о целях и направлениях социально-экономического развития региона

Он отметил, что важным решением 2022 года стало принятие Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года.

«В рамках разработанной экономической модели развития Республики Дагестан реализуются 5 «прорывных» инвестиционных проектов, предусматривающие до 2030 года объемы инвестиций на 510 млрд рублей и создание более 21 тыс. рабочих мест», — подчеркнул Абдулмуслимов.

Речь идет о таких проектах, как: «Развитие Каспийского кластера»; «Развитие плодоовощного кластера в Дагестане»; «Реализация стратегического проекта «Город обувщиков»; «Развитие стекольного промышленного кластера»; «Развитие транспортно-логистического кластера в Республике Дагестан».

В настоящее время по указанным проектам уже привлечено порядка 9 млрд рублей и создано 547 новых рабочих мест.