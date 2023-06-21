Абдулмуслим Абдулмуслимов: «В Дагестане организовано эффективное казначейское сопровождение»

Глава кабмина Дагестана поприветствовал гостей от имени Главы РД Сергея Меликова, передал пожелания плодотворной работы Совету руководителей территориальных органов Федерального казначейства в СКФО.

«Хочу отметить, что УФК по Республике Дагестан это состоявшийся, солидный орган, и он занимает самое достойное место в нашей бюджетной и финансовой политике республики. С правительством республики налажено полное взаимодействие, полный контакт по всем направлениям. И как результат хочу привести в пример — в истекшем году по освоению бюджета в рамках национальных проектов, по сопровождению территориального Казначейства была проведена очень большая работа, можно сказать мы в ручном режиме работали и достигли неплохих результатов.

Хочу отдельно поблагодарить Абдулпатаха Гаджиевича — он каждые две недели предоставляет нам соответствующую информацию, о том, где у нас идут недоработки и недостатки. И мы оперативно подключаемся, исправляем. Поэтому удалось подтянуть освоение средств, теперь казначейское сопровождение у нас выстроено на должном уровне», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.