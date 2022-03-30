Абдулмуслим Абдулмуслимов: «В Дагестане мы ведём последовательную работу по созданию комфортных условий для бизнеса»

На площадке Форума «Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций» состоялось совещание по вопросу повышения устойчивости экономики СКФО. Совещание состоялось под председательством полпреда Президента РФ в СКФО Юрия Чайки, который подчеркнул, что субъекты округа, как и другие регионы России, работают в круглосуточном режиме над минимизацией последствий от введённых недружественными странами санкций. В ходе встречи были рассмотрены видимые прогнозы развития ситуации и выработаны меры в целях преодоления внешних ограничений. В рамках совещания выступил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, сказав, о том, что в современных условиях бизнес должен сыграть ключевую роль в преодолении существующих проблем, в связи с чем поддержка частных инициатив остаётся одной из важнейших задач. «В Дагестане мы ведём последовательную работу по созданию для предпринимательского сообщества максимально комфортных условий для ведения бизнеса в регионе», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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