Политика

Абдулмуслим Абдулмуслимов утвердил список вице-премьеров и органов исполнительной власти, ответственных за исполнение госпрограмм в текущем году

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В Республике Дагестан утверждён список вице-премьеров республики, органов исполнительной власти, которые ответственны за реализацию федеральных и региональных государственных программ в текущем году. Так, за реализацию госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» ответственным назначен вице-премьер Р. А. Алиев, а также региональные министерства и ведомства. Распоряжение Правительства РД, содержащее список заместителей Председателя Правительства РД, органов исполнительной власти РД, ответственных за реализацию госпрограмм РФ в регионе в 2022 году, подписано Абдулмуслимом Аблулмуслимовым.

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