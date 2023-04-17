Абдулмуслим Абдулмуслимов утвердил составы зональных рабочих групп по увеличению доходной части бюджета

Соответствующее распоряжение глава кабмина региона республики подписал 17 апреля.

Напомним, что ранее Абдулмуслим Абдулмуслимов объявил о создании 5 зональных рабочих групп по увеличению доходной части бюджета и легализации «теневого» сектора экономики – Центральной, Горной, Северной, Южной и по г.Махачкала.

Минэкономразвития Дагестана определено уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан по координации работы зональных рабочих групп.

Также постановлением утверждены рекомендации по организации эффективного взаимодействия зональных рабочих групп по увеличению доходной части бюджета и легализации «теневого» сектора экономики и межведомственных муниципальных рабочих групп.