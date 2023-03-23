Абдулмуслим Абдулмуслимов утвердил состав Экспертного совета при Правительстве РДАбдулмуслим Абдулмуслимов утвердил состав Экспертного совета при Правительстве РД

Соответствующее Постановление об утверждении Экспертного совета при Правительстве Республики Дагестан подписал глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. Документ размещен на официальном сайте Правительства РД.

Экспертный совет является совещательным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия Правительства РД с экспертным сообществом по вопросам стратегического развития региона, стимулирования инвестиционной деятельности в республике и подготовки по ним предложений.

В полномочия Экспертного совета входит: выработка рекомендаций по вопросам стратегического развития РД, а также отдельных отраслей и направлений в экономике и социальной сфере РД; экспертная оценка инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона; подготовка предложений по направлениям структурной и инвестиционной политики республики; выработка рекомендаций по формированию научных исследований по вопросам социально-экономического развития Республики Дагестан и их грантовой поддержке и др.

Председателем Экспертного совета назначен Гиндиев Абдулхалик Муслимович — председатель ДРОО по развитию и содействию в социально-экономической сфере «Ассоциация экономистов Дагестана».