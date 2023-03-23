Политика

Абдулмуслим Абдулмуслимов утвердил состав Экспертного совета при Правительстве РДАбдулмуслим Абдулмуслимов утвердил состав Экспертного совета при Правительстве РД

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Соответствующее Постановление об утверждении Экспертного совета при Правительстве Республики Дагестан подписал глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. Документ размещен на официальном сайте Правительства РД.

Экспертный совет является совещательным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия Правительства РД с экспертным сообществом по вопросам стратегического развития региона, стимулирования инвестиционной деятельности в республике и подготовки по ним предложений.

В полномочия Экспертного совета входит: выработка рекомендаций по вопросам стратегического развития РД, а также отдельных отраслей и направлений в экономике и социальной сфере РД; экспертная оценка инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона; подготовка предложений по направлениям структурной и инвестиционной политики республики; выработка рекомендаций по формированию научных исследований по вопросам социально-экономического развития Республики Дагестан и их грантовой поддержке и др.

Председателем Экспертного совета назначен Гиндиев Абдулхалик Муслимович — председатель ДРОО по развитию и содействию в социально-экономической сфере «Ассоциация экономистов Дагестана».

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