Абдулмуслим Абдулмуслимов утвердил программу газификации ЖКХ региона

Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал постановление по утверждению мероприятий региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства промышленных и иных организаций Республики Дагестан на 2022-2031 гг.» с целью обеспечения дальнейшего развития и совершенствования системы газораспределения как единого технологического комплекса.

Финансирование данных мероприятий будет осуществляться в рамках реализации госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» и РИП. Ответственным за исполнение программы определено Министерство энергетики и тарифов РД.