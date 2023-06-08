Абдулмуслим Абдулмуслимов: Украинские спецслужбы и националисты ведут целенаправленную работу по дестабилизации общественно-политической ситуации в республике

В этой связи в республике усилят антитеррористическую защищенность социально-значимых объектов инфраструктуры.

На заседании Правительства Дагестана под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова отдельно рассматривался вопрос организации деятельности по противодействию терроризму.

Глава кабмина отметил, что с начала СВО украинские спецслужбы и националисты ведут целенаправленную работу по дестабилизации общественно-политической ситуации в республике.

«Через социальные сети проводятся информационные кампании по дискредитации действий руководства региона, страны и Вооруженных Сил РФ. Отмечается существенный рост массового распространения ложных анонимных угроз террористического характера с целью устрашения населения и нарушения деятельности общественно значимых объектов. В связи с этим необходимо принять дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры», — заявил Абдулмуслимов.

Резюмируя свое выступление, премьер подчеркнул, что сохранение мира и стабильности в дагестанском обществе, обеспечение безопасности объектов жизнедеятельности и мест массового пребывания людей являются приоритетными задачами Правительства РД и правоохранительных органов региона.