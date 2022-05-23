Абдулмуслим Абдулмуслимов указал на необходимость усиления и расширения диалога власти и бизнеса

При участии Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось заседание Оперативного штаба по вопросу усиления и расширения открытого диалога органов власти и бизнес-сообщества.

Председатель Правительства Республики Дагестан указал на необходимость мобилизации социально-экономических резервов и собственного управленческого опыта. «Всё, что запланировано должно быть реализовано, посколько именно это даёт возможность для устойчивости рынка труда, заработной платы», — сказал премьер. По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова расширение открытого диалога органов власти и бизнес-сообщества в целях оперативной реализации инициатив на всех уровнях и внедрения в социально-экономические процессы на местах.