Абдулмуслим Абдулмуслимов: «У меня как у патриота Дагестана очень много вопросов относительно сохранения объектов культурного наследия»

Такое заявление сделал глава кабмина республики в рамках встречи с коллективом Агентства по охране культурного наследия РД.

Премьер-министр обратил внимание, что последние годы работа в этом направлении была поставлена не на должном уровне.

«Почему мы ради строительства какого-то коммерческого объекта сносим те здания, которые годами стоят и имеют историческую ценность. Я никогда не поддержу тех людей, которые мне принесут проекты и попросят поддержку для строительства какого-то объекта и при этом будут уверять, что сохранят архитектурный облик этого здания. Я такие вещи не поддерживаю и не поддержу, потому что я люблю свою историю, свою республику и свой дагестанский народ», — подчеркнул Абдулмуслимов.