Абдулмуслим Абдулмуслимов: темпы кассового освоения и контрактации по нацпроектам недостаточные

На заседании Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности премьер-министр республики сообщил, что на сегодняшний день по нацпроектам заключен 921 контракт из 1162 запланированных на этот год, что составляет 79,3 % на общую сумму 21,1 млрд рублей, что составляет 95% от подлежащих контрактации средств (22,3 млрд рублей), т.е. еще почти 1,2 млрд рублей даже не законтрактовано. «Это показывает подход к работе ответственных лиц за реализацию нацпроектов», — сказал Абдулмуслимов.

Вместе с тем, как было отмечено, что из оставшихся 241 контрактов большая часть незаключенных контрактов планируется в рамках «земских программ» (Земский учитель/ доктор/фельдшер). Завершение контрактации по большинству запланировано на август-сентябрь. То есть если исключить «земские» договоры, то на отчетную дату законтрактовано 95,4%.