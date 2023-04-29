Абдулмуслим Абдулмуслимов: Строительство обходов Хасавюрта, Махачкалы и Дербента снизит количество ДТП и улучшит экологическую обстановку в городах

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал итоги заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, прошедшей в рамках научно-практической конференции Федерального дорожного агентства «Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов РФ».

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил об ускоренном строительстве обходов трех дагестанских городов.

«Правительство РФ уделяет самое пристальное внимание развитию международного транспортного коридора «Север – Юг», в том числе участку, проходящему по территории Республики Дагестан.

Проводится большая работа по реконструкции автомобильных пунктов пропуска на Российско-Азербайджанской границе с увеличением пропускной способности в более чем 5 раз. В свете этого, очень своевременными оказались решения Правительства РФ по строительству и реконструкции участков федеральных автодорог в обход городов Хасавюрт, Махачкала, Дербент.

Реализация этих проектов оптимизирует транспортную схему федеральных дорог, снимая нагрузку с улично-дорожной сети указанных городов, что значительно увеличит среднюю скорость транспортного потока, повысит пропускную способность, снизит количество дорожно-транспортных происшествий и улучшит экологическую обстановку в городах», — прокомментировал премьер-министр республики.