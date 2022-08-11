Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Система подготовки кадров должна полностью соответствовать требованиям работодателей»

Об этом заявил премьер-министр в рамках заседания Правительства РД, на котором обсуждают вопрос подготовки кадров с учетом потребностей экономики и состояние образования в средних профессиональных и высших учебных заведениях.

Он отметил, что обеспечение сбалансированности на рынке труда и подготовка квалифицированных кадров поднимаются в Концепции развития образования в Республике Дагестан на период до 2030 года, которая недавно принята. Этот документ должен обеспечить повышение качества как школьного, так и среднего профессионального и высшего образования.

«Важно, что при разработке Концепции развития образования учтены положения проекта Стратегии социально-экономического развития РД до 2030 года, где указан прогноз потребности на долгосрочную и среднесрочную перспективу. Это должно снять проблему несбалансированности спроса и предложений на дагестанском рынке труда, когда соискатели рабочих мест не соответствуют требованиям работодателей, а вакансии не соответствуют запросам ищущих работу», — отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов.