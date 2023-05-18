Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов: Школьное меню должно публиковаться на сайтах образовательных организаций

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Обеспечить возможность участия родителей в обсуждении и внесении своих предложений относительно школьного меню Минобрнауки Дагестана поручил премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В ходе заседания Правительства Абдулмуслимов заявил, что
школьное меню обязательно должно публиковаться на сайтах школ.

«Особое внимание должно быть уделено мониторингу обращений граждан, особенно по вопросам качества еды, состава меню и режима питания. По каждому обращению должна быть проведена адресная проверка. Все сигналы о качестве питания должны фиксироваться и обрабатываться», — сказал Председатель Правительства Дагестана.

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