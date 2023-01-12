Абдулмуслим Абдулмуслимов: «С началом СВО деструктивными силами не прекращаются провокации и информационные вбросы, направленные на разжигание межнациональной и межконфессиональной розни в Дагестане»

Такое заявление сделал глава кабмина Дагестана на встрече с коллективом Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что с учетом складывающихся новых геополитических реалий, роль ведомства сегодня возросла.

Как сообщил премьер, с началом СВО на территории Украины деструктивными силами не прекращаются провокации и информационные вбросы, направленные на разжигание межнациональной и межконфессиональной розни в Дагестане.

«В этой связи сегодня именно в национальном разнообразии и сплоченности народов заключается сила Дагестана и Российской Федерации.

Считаю, что по мере возможности следует установить постоянное взаимодействие с коллегами из Донецкой и Луганской народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областей. Важно поддержать людей, проживающих на данных территориях, всеми имеющимися ресурсами», — подчеркнул Абдулмуслим Абдулмуслимов.