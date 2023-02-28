Абдулмуслим Абдулмуслимов с докладом выступает перед парламентом Дагестана

Свой отчет Народному Собранию РД о результатах деятельности Правительства Республики Дагестан за 2022 год Абдулмуслим Абдулмуслимов начал со слов о специальной военной операции.

«Подавляющее большинство населения нашей республики выражает решительную поддержку Верховному главнокомандующему и Вооруженным силам Российской Федерации.

Как и во все времена, в составе подразделений, выполняющих самые сложные боевые задачи на передовой, достойное место занимают военнослужащие – офицеры и контрактники из нашей республики. В самых сложных боевых условиях они проявляют свойственные дагестанцам мужество, отвагу и героизм», — подчеркнул Абдулмуслимов.

Он также напомнил, что буквально на днях Президентом РФ Владимиром Путиным трем нашим землякам присвоены высокие воинские звания – генерал-полковника Рустаму Мурадову, генерал-лейтенанта Эседулле Абачеву и генерал-майора Сухрабу Ахмедову.

Наивысшей воинской награды удостоены 5 дагестанцев. Всего медалями и орденами награждены более 200 дагестанцев.

Отметим, что по поручению Главы РД Сергея Меликова создан республиканский социальный фонд «Все вместе», осуществляющий материальную поддержку семей военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в боевых действиях на территории СВО.