Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал об увеличении посевных площадей в Дагестане

Вице-премьер выступил на парламентских слушаниях комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. По словам Абдулмуслимова, государственная поддержка позволила сельхозтоваропроизводителям использовать по назначению заброшенные пашни.

Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 гг» помогает также субсидировать часть расходов фермеров на покупку семян элитных сортов, развитие виноградников и садов, рисоводство и мелиорацию.

Кроме того, Дагестан практикует капельное орошение. Республиканский Минсельхоз разработал не имеющий аналогов в мире способ для орошения солончаков на пастбищах в Кизлярском районе.

На слушаниях говорили о рациональном использовании земель сельхозназначения и охраны земельных участков в целом по стране.

Руководитель фракции «Единая Россия» Николай Панков высказал замечания к проекту закона «О регулировании отношений в области охраны сельхозугодий». Документ предполагает обязательное выполнение фитосанитарных, почвенных и агрохимических работ. Панков вступает за восстановление плодородия почв.

Фермеры также беспокоятся о дополнительном финансовом бремени, к которому могут привести поправки в законопроект.

Председатель госдумы Алексей Гордеев выступил за качественное управление земельными ресурсами.