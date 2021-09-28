Экономика

Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о проблемах виноградарей на круглом столе Совфеда

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Абдулмуслимов принял участие в круглом столе Совета Федерации РФ. Он рассказал о состоянии  виноградарства и виноделия .

На круглом столе говорили конкретно о выполнении пунктов федерального закона № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии».

Абдулмуслим Абдулмуслимов в своем выступлении рассказал о том, что изменилось в виноградарстве и виноделии республики после принятия указанного федерального закона, а также о состоянии отрасли в целом.

По словам вице-премьера, изменения в законодательстве дали толчок развитию отрасли.

Абдулмуслимов отметил необходимость строительства питомников по производству саженцев винограда. По словам вице-премьера, ежегодно в регионе необходимо высаживать до 4 млн саженцев.

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