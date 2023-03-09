Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о планах передать ряд колледжей в ведение профильных министерств

В частности, от Минобрнауки планируется передать в ведение Минсельхозпрода:

ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж имени Ш.И. Шихсаидова» г. Буйнакск,

ГБПОУ РД «Аграрный колледж» г. Дагестанские Огни.

В ведение Минтранса:

это ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» г. Махачкала,

ГБПОУ РД «Железнодорожный колледж» г. Дербент,

ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» г. Хасавюрт.

«Полагаю, что передача этих организаций в ведение профильных министерств будет способствовать подготовке востребованных и квалифицированных кадров в соответствии с современными требованиями, а также их последующему трудоустройству по полученной профессии.

В то же время хочу отметить, что Министерство образования и науки Республики Дагестан сохранит за собой контрольно-надзорные функции», — прокомментировал глава кабмина Дагестана.

В настоящее время в регионе наблюдается дефицит профессионально подготовленных кадров в ряде отраслей, в том числе в сельском хозяйстве, транспортной, промышленной, строительной сферах. Многие рабочие профессии, по словам премьер-министра республики, сегодня стали невостребованными, хотя работодатели готовы предоставить специалистам соответствующую заработную плату и социальный пакет.