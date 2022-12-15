Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, какие законопроекты будут внесены в парламент в 2023 году

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе заседания Правительства РД рассказал о примерном Плане законопроектной деятельности на 2023 год.

«Предлагаемые к включению в него законопроекты учитывают изменения в федеральном законодательстве и направлены на регулирование достаточно широкого круга общественных отношений, включая вопросы обеспечения надзора в сфере рационального недропользования, охраны труда, налогообложения, определения основных характеристик республиканского бюджета Республики Дагестан на предстоящий период и другие вопросы.

При этом прошу не забывать, что все наши решения будут касаться судеб тысяч людей, разных жизненных ситуаций, с которыми они сталкиваются. Именно человеческое измерение должно присутствовать в нормах законопроекта», — сказал он.