Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, чем Дагестан может заинтересовать арабских туристов

В своем интервью телеканалу RT- Arabic Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, что республику с населением 3,2 млн человек за год посещают от 1,5 до 2 млн туристов. При этом регион вызывает интерес не только у жителей субъектов РФ, но и представителей зарубежных стран.

«Основное население Дагестана исповедует Ислам. Примечательно, что Ислам в Дагестан принесли арабы в VII-VIII веке. Дагестан еще называют туристической Меккой России. Через нас проходит логистический коридор «Север-Юг», когда-то называемый «Шелковый путь».

У нас есть древние мечети в Рутульском районе, Дербенте. У нас многоконфессиональная, уникальная республика. И никогда на религиозной почве не было недопониманий. В Дагестане есть такое село Кала-Корейш — это один из населенных пунктов, куда с арабского мира пришли курайшиты для распространения Ислама на Кавказе. Сейчас туда приезжает очень много туристов. Там стоит мечеть, построенная в XII -XIII веке», — сообщил он.