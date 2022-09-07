Капитальный ремонт школ

Абдулмуслим Абдулмуслимов раскритиковал работу подрядной фирмы «Монолит»

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Сегодня, во время совещания по организации капремонта в школах, где продолжаются работы после начала учебного процесса, председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов подверг критике подрядную организацию ООО «Монолит»: она проводит работы в нескольких образовательных организациях и не вписывается в установленные сроки. Всего махачкалинских школ, где капремонт не завершён к 1 сентября — шесть.

По итогу совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил ООО «Монолит» привлечь больше строителей к работам на указанных объектах и ускорит темпы завершения ремонта.

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