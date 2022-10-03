Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Работы по подготовке к зиме на объектах ЖКХ завершаются»

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«Скоро начинается отопительный сезон. Пора завершить все необходимые работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, чтобы они были готовы к предстоящему периоду максимальных нагрузок, а также к любым нештатным ситуациям.

Все мы знаем, что в указанный период наблюдаются сбои электроснабжения из-за высокой нагрузки на электрооборудование. Необходимо своевременно провести все мероприятия по их недопущению. Одним из условий надлежащей подготовки к приближающемуся отопительному периоду является наличие у муниципальных образований паспортов готовности. Эта работа должна быть проведена качественно и своевременно», — сказал Председатель Правительства Дагестана.

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