Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Работы по подготовке к зиме на объектах ЖКХ завершаются»

«Скоро начинается отопительный сезон. Пора завершить все необходимые работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, чтобы они были готовы к предстоящему периоду максимальных нагрузок, а также к любым нештатным ситуациям.

Все мы знаем, что в указанный период наблюдаются сбои электроснабжения из-за высокой нагрузки на электрооборудование. Необходимо своевременно провести все мероприятия по их недопущению. Одним из условий надлежащей подготовки к приближающемуся отопительному периоду является наличие у муниципальных образований паспортов готовности. Эта работа должна быть проведена качественно и своевременно», — сказал Председатель Правительства Дагестана.