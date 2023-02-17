Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Работу по муниципальному земельному контролю необходимо активизировать»

Такое заявление было сделано Председателем Правительства РД в ходе проходящего в эти минуты совещания по вопросу о принимаемых мерах по повышению эффективности использования сельскохозяйственных угодий на территории республики.

«В целях эффективного планирования использования потенциала земли необходимо обеспечить учет и особую защиту наиболее ценных и плодородных сельскохозяйственных земель – это пашни, сенокосы, пастбища, залежи и многолетние насаждения.

Напомню, что в соответствии с законодательством за земельные правонарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Обращаю внимание муниципальных районов и федеральных органов, уполномоченных осуществлять земельный надзор на то, что работу по муниципальному земельному контролю необходимо активизировать», — подчеркнул он.

Он также отметил, что земельный участок из земель сельхозназначения может быть изъят у его собственника в случае наличия нарушений требований земельного законодательства.