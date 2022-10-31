Абдулмуслим Абдулмуслимов: Рабочие места в сельских школах нужно сохранять

Вопросы формирования класс-комплектов в начальных классах обсудили в понедельник, 31 октября, под руководством Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Как доложил министр образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаев, на 1 сентября 2022-2023 учебного года контингент учащихся в муниципальных школах составил 442 тыс. 630 учеников и 24 074 класс-комплектов.

В ходе совещания рассмотрена возможность сохранения заявленного числа класс-комплектов в начальной школе и объединения класс-комплектов в старшей школе с 5 по 11 классы.

Это позволит сохранить 87 преподавательских кадров в горных населенных пунктах, это 104 ставки.

Участники совещания обсудили возможности формирования класс-комплектов с учетом необходимости обеспечения качественного обучения и сохранения рабочих мест учителей.