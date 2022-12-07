Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание штаба по обеспечению устойчивости развития экономики

На повестке несколько вопросов: экономическая ситуации в регионе, средства на счетах органов исполнительной власти и муниципальных образований и кассовое освоение, а также рассмотрение проекта закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Абдулмуслим Абдулмуслимов начал свою вступительную речь со слов об уходе из жизни Почетного председателя Госсовета РД Магомедали Магомедова. Он напомнил о роли Магомедали Магомедова в развитии республики и его исторической значимости, после чего предложил членам Правительства РД почтить память о нем минутой молчания.

Приступая к обсуждению актуальных вопросов, премьер отметил, что в условиях кардинальных экономических перемен и быстро обновляемых технологий очень важно обеспечивать стабильное поступательное развитие дагестанской экономики и обеспечить максимальную защищенность дагестанцев от ударов кризисов.

«Иметь экономику, которая не гарантирует нам ни стабильности, ни достойного благосостояния – для Дагестана непозволительно. Нам нужна новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффективным сельским хозяйством.

Нам необходимо выстроить эффективный механизм обновления экономики, найти и привлечь необходимые для нее материальные и кадровые ресурсы.

На сегодняшний день бюджетная политика России – одно из ключевых направлений государственной системы управления, эффективность которой влияет на устойчивость и экономическую безопасность социально-экономического развития государства», — сказал он.

Абдулмуслимов обратил особое внимание на необходимость эффективного использования бюджетных средств.

«Нам надо обеспечить жесткий контроль за стоимостью и качеством строительства, ценами при госзакупках.

Также нужно продолжать разработку эффективных мер совершенствования системы регулирования межбюджетных отношений, среди которых стимулирование применения инструментов государственно-частного партнерства в рамках реализации национальных и республиканских проектов, стимулирование роста притока налоговых поступлений в бюджет, и оптимизация расходов», — подчеркнул он.