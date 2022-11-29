Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание оперативного штаба

Под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова в понедельник, 28 ноября, прошло заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов.

Открывая работу штаба, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что Правительство региона продолжает прорабатывать решения для уверенной адаптации экономики к современным условиям.

Принимаются меры для активизации внутренних резервов – как в реальном секторе, так и в сфере услуг, формируются условия для дальнейшего развития республики и улучшения жизни населения.

Абдулмуслимов предложил при капремонте школ предусмотреть музейные пространства

«Необходимо отметить, что основой развития всех направлений современного научно-технологического государства является, в первую очередь, повышение качества образования.

Для учителей и учащихся необходимо создать комфортную и современную образовательную среду. Проведение масштабных ремонтных работ в школе является важнейшим этапом обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса.

Абдулмуслимов отметил, что необходим строгий и постоянный контроль за качеством продуктов, поставляемых в школы, «они должны быть первой свежести».