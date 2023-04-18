Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики республики

17 апреля под руководством премьера состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов.

На повестку были вынесены два вопроса: о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2022-2023 годов и программах подготовки к ОЗП 2023-2024 и об исполнении законодательства в части эффективной реализации требований и своевременности ведения в электронном виде реестра недобросовестных участников закупок, поставщиков.

По словам Абдулмуслимова, из-за высокого уровня износа оборудования, а также наличия множества бесхозных сетей и увеличения потребления в начале года, в самые холодные дни зимы, дагестанцы по нескольку дней оставались без электричества, тепла и горячей воды.

«Самое пристальное внимание следует уделить оснащению критически важных объектов автономными резервными источниками питания. Прежде всего в больницах, где электроснабжение не должно прерываться даже на короткий срок — от него напрямую зависят жизни и здоровье людей», — сказал Абдулмуслимов.

Первый заместитель гендиректора — главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов озвучил причины массовых отключений в январе 2023 года и рассказал о предпринятых мерах.

«Мы провели полную проверку тепловизионного контроля на 124 подстанциях 35-110 Квт на 70 воздушных линиях 35-35-110 КВт, что позволило выявить аварийные и развивающие дефекты», — сказал Абаимов.

Кроме того, в рамках совещания были обсуждены вопросы исполнения законодательства в части эффективной реализации требований и своевременности ведения в электронном виде реестра недобросовестных участников закупок, поставщиков, подрядчиков, исполнителей. В завершении,

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил ускорить процесс включения соответствующих организаций в реестр недобросовестных поставщиков.