Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики РД с учётом внешних факторов

3 апреля в Правительстве Дагестана состоялось заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики РД с учётом внешних факторов. Совещание состоялось под председательством Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Предваряя обсуждением, Председатель Правительства Дагестана выразил обеспокоенность ситуацией, связанной с участившимися взрывами газовоздушной смеси в домах дагестанцев. Во избежание подобных происшествий, премьер поручил профильным ведомствам активизировать работу по контролю за обеспечением безопасности эксплуатации газового оборудования и проведению разъяснительной работы с населением.

В 2020 году было зафиксировано 18 взрывов газовоздушной смеси. Кроме того, 57 инцидентов было зафиксировано на опасных производственных объектах газоснабжения. По словам заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора по РД Артура Амутинова, за последние годы наблюдается ухудшение промышленной безопасности на объектах газовых сетей.

В продолжении темы, руководитель Госжилинспекции РД Сергей Касьянов рассказал о реализации мероприятий в соответствии с утверждённым План-графиком по организации профилактических, рейдовых мероприятий совместно с газовыми службами и МЧС. На 3 апреля были проведены рейдовые профилактические мероприятия в 1150 домах.

В завершении, Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил в ближайшие дни провести совещание, посвящённое работе газовых служб в регионе.