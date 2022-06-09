Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание комиссии по защите информации. В нем приняли участие вице-премьер Ризван Газимагомедов, министр цифрового развития РД Юрий Гамзатов, заместитель начальника Управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Константин Данилэ, заместитель начальника отдела Управления ФСТЭК России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Александр Жиляков и представители органов исполнительной власти.

На повестке стояли вопросы по обеспечению безопасной работы IT-отраслей и IT-технологий.

Открывая заседание, Председатель Правительства напомнил, что в условиях ведения недружественной внешней политики со стороны западных стран, многократно участились случаи компьютерных атак на информационную инфраструктуру Российской Федерации.

«Появились даже такие термины, как «телефонный терроризм» или «телефонный фашизм». Иностранные хакерские группировки используют любые методы для нанесения вреда компьютерными атаками на официальные сайты, а также на информационные системы, чтобы вывести их из строя и получить доступ к конфиденциальной информации», — отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Как рассказал Председатель Правительства РД, Указом Президента РФ от 1 мая 2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» возлагается персональная ответственность за вопросы кибербезопасности на руководителей высших государственных органов исполнительной власти субъектов.

«Нам необходимо определить те конкретные структуры, органы, организации – субъекты критической информационной инфраструктуры у нас в республике, где нужно обеспечить требуемый уровень информационной безопасности», — отметил Абдулмуслимов.

«Особенно хочется отметить, что в госпрограмме предусмотрены мероприятия по импортозамещению программного обеспечения в органах власти РД. Данная госпрограмма охватывает все мероприятия по информационной безопасности, которые необходимо проводить в условиях санкционного давления для предотвращения нежелательных последствий компьютерных атак на информационную инфраструктуру республики», — заключил он.

По вопросам повестки выступили руководители министерств и ведомств. В каждом предприятии определены работники, ответственные за обеспечение безопасности, функционирования, а также эксплуатацию объектов критической информационной инфраструктуры.

Кроме того, субъектами ТЭК выполнены работы по созданию Комплексного проекта по защите от киберугроз сегментов Автоматизированной системы управления технологическими процессами с установкой подсистем межсетевого экранирования и обнаружения вторжений, централизованного мониторинга и анализа событий информационной безопасности, анализа защищенности и антивирусной защиты.

В завершение Абдулмуслим Абдулмуслимов рекомендовал органам исполнительной власти определить в ведомствах ответственных лиц за проведение работ по выявлению и категорированию объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также обеспечить координацию проведения предприятиями республики в сферах связи, энергетики и топливно-энергетического комплекса, транспорта, промышленности, здравоохранения и банковской сферы инструктажей для сотрудников организаций, являющихся субъектами КИИ, о недопустимости установки на автоматизированные рабочие места стороннего программного обеспечения, использование которого не относится к служебным обязанностям сотрудников.