Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл встречу с инвесторами из Китая

Глава кабмина Дагестана встретился с предпринимателями из Китайской народной республики — владельцами компании «Jinjiang kelton outdoor product CO.LTD, со», реализующими проекты в различных отраслях.

Гости из КНР прибыли в Республику Дагестан с целью изучения инвестиционного потенциала региона и последующего согласования бизнес-проектов, предлагаемых к реализации на территории республики.

Стороны обсудили возможности реализации бизнес-проектов в сфере переработки сельхозпродукции, легкой промышленности, производства бытовой хозяйственных товаров.

В рамках визита китайская делегация планирует посетить ряд крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, посетить инвестиционные площадки.