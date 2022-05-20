Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Цумадинского района

Перспективы социально-экономического развития Цумадинского района рассмотрели под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова. В совещании в администрации района приняли участие министр экономики и территориального развития Арсен Рустамов, министр по физической культуре и спорту Сажид Сажидов, председатель Комитета по лесному хозяйству Вагаб Абдулхамидов, депутат Народного Собрания РД Абдурахман Камилов.

Премьер подвёл предварительные итоги визита в район. Правительственная делегация посетила 5 сел: Гигатли-Урух, Хушет, Эчеда, Сильди, Агвали. Осмотрела ряд объектов, строительство которых ведется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и Республиканской инвестиционной программы. Среди них – фельдшерско-акушерский пункт, плоскостное спортивное сооружение и детский сад.

«В текущем году в районе будут введены в эксплуатацию 3 школы (2 – на 120 уч. мест и 1 — на 80 уч. мест), 2 спортивные площадки по 1056 кв. м, доведен газ до с. Шава это 35,4 км. На эти цели выделено более 340 млн рублей. В прошлом году в селах Хвайни и Кеди были возведены ФАПы. Реализация всех этих мероприятий позволит существенно улучшить условия обучения детей, обеспечить жителей Цумадинского района качественной спортивной инфраструктурой, оказывать на местах в шаговой доступности первичную медицинскую помощь, акушерские услуги, проводить противоэпидемические мероприятия», — подчеркнул Абдулмуслимов.

Глава кабмина отметил, что по площади среди горных районов Цумадинский район занимает 2-е место после Рутульского. Он располагает порядка 50 тыс. га сельхозугодий, это 40 % площади района (пашня 2,3 тыс. га, многолетние насаждения 0,3 тыс. га, сенокосы 5,4 тыс. га, пастбища 41,5 тыс. га.). На одного жителя приходится 2,4 га сельхозугодий.

При этом в прошлом году и за I квартал 2022 года объем производства сельскохозяйственной продукции снизился на 7,3 % (2021 г. — 996,6 млн руб. 2020 год – 949,2 млн руб.) и 9 % соответственно. Намеченный на 2022 год сев овощных культур на площади 195 га не произведен.

Планируется развивать в районе туризм. На плановый период 2022-2024 гг. на развитие инфраструктуры в муниципалитете предусмотрено порядка 970 млн руб.