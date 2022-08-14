Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание по социально-экономическому развитию Бабаюртовского района

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание по вопросам социально-экономического развития республики.

Во время встречи с представителями администрации и актива района подвел итоги визита, отметив, что в Бабаюртовском районе есть перспективные направления развития, в том числе по части сельского хозяйства. Здесь он отметил, что необходимо наращивать площади посева под зерновые культуры, пшеницу, рис.

Об экономических показателях района рассказал министр экономики и территориального развития РД Адильхан Гаджиев.

Он рассказал, что в 2022 году по республиканской инвестиционной программе предусмотрено финансирование строительства 6 объектов, в том числе 3 объектов образования, 1 объекта спорта, 1 – газификации и 1 объекта водоснабжения.

Планируется ввод в эксплуатацию одного объекта спорта. По программе «Местные инициативы» конкурсный отбор прошли 4 заявки от Бабаюртовского района по ремонту улиц.

Глава района Даниял Исламов рассказал о работе по развитию Бабаюртвоского района и проблемных вопросах.

На совещании обсудили доклады руководителей органов власти республики по профильным направлениям, а также приняты обращения от актива района и глав сельских поселений.