Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание по подготовке к проведению XXIII Российской выставки племенных овец и коз в 2023 году в Дагестане

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание по подготовке к проведению XXIII Российской выставки племенных овец и коз. Мероприятие пройдёт в Дагестане в 2023 году с целью пропаганды передового опыта ведения племенного овцеводства, улучшения племенного дела, широкого распространения и внедрения опыта передовых хозяйств и научных достижений.

В рамках совещания, Абдулмуслимов сообщил о том, что решение о проведении выставки в регионе было принято после официального обращения Президента Национального союза овцеводов академика РАН Харона Амерханова. Подробно о процессе подготовки рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков. По его словам, министерство уже начало работу по определению места проведения выставки и занялось поиском шатров.

Ожидается, гостями выставки станут учёные и научные деятели, работающие в отрасли овцеводства и козоводства, специалисты сельскохозяйственного ведомства России, руководители учебных заведений высшего профессионального образования и другие. По итогам совещания, Абдулмуслимов дал ряд поручений, в том числе поручил вице-премьеру Нариману Абдулмуталибову сформировать оргкомитет мероприятия и держать под контролем процесс подготовки.