Абдулмуслим Абдулмуслимов проводит заседание Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве РД

На повестке дня:

Реализация мероприятий в области физкультуры и спорта, как профилактика правонарушений.

О мерах по профилактике и пресечению мошеннических действий в отношении граждан, в том числе, в сети «Интернет»

О создании необходимых условий для организации работы участковых уполномоченных полиции и привлечения добровольных народных дружин к обеспечению охраны общественного порядка.

О повышении эффективности социальной реабилитации лиц, состоящих на профилактических учетах.

Отчет Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве РД за 2022 год и утверждение плана работы на 2023 год.