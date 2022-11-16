Абдулмуслим Абдулмуслимов проводит заседание Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве РД

На повестке дня:
Реализация мероприятий в области физкультуры и спорта, как профилактика правонарушений.
О мерах по профилактике и пресечению мошеннических действий в отношении граждан, в том числе, в сети «Интернет»
О создании необходимых условий для организации работы участковых уполномоченных полиции и привлечения добровольных народных дружин к обеспечению охраны общественного порядка.
О повышении эффективности социальной реабилитации лиц, состоящих на профилактических учетах.
Отчет Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве РД за 2022 год и утверждение плана работы на 2023 год.