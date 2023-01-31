Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов проводит встречу с Комитетом лесного хозяйства Дагестана

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Как отметил премьер-министр региона, лесной фонд Республики Дагестан на сегодняшний день составляет порядка 530 тыс. га. В Дагестане самая большая площадь лесов среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

«Леса Дагестана имеют защитный статус, что придает им особое положение и особые требования к их использованию. В лесной отрасли занято более 600 жителей нашей республики.

За последние годы в рамках национального проекта «Экология» мы значительно укрепили материально-техническую составляющую Дагестанского лесопожарного центра — оснащенность достигла 92,5%, приобретено 36 ед. техники и 533 ед. оборудования», — сказал премьер.

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