Политика

Абдулмуслим Абдулмуслимов проводит встречу с коллективом Комитета по госзакупкам Дагестана

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Глава кабмина отметил, что 2022 год стал одним из самых сложных этапов функционирования контрактной системы государственных и муниципальных закупок.

«В тоже время государственными и муниципальными заказчиками Республики Дагестан было заключено более 15,5 тыс. контрактов на общую сумму 88,2 млрд рублей», — сообщил Абдулмуслимов.

Встреча с коллективом продолжилась в формате «вопрос-ответ». Специалисты ведомства получили возможность задать премьер-министру наболевшие вопросы, касающиеся организации работы и функционирования отрасли.

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