Абдулмуслим Абдулмуслимов проверит работу медучреждений в Махачкале

О планах посетить и проверить работу и состояние медучреждений Председатель Правительства Дагестана сообщил сегодня в ходе совещания.

На данный момент известно, что среди планируемых к посещению премьером в первую очередь — Республиканский онкологический центр, Республиканская клиническая больница.

«Главой республики Сергеем Алимовичем дано поручение детально изучить ситуацию, связанную с реализацией отдельных мероприятий в сфере здравоохранения. Эти задачи продиктованы неудовлетворительной работой в отдельных звеньях отрасли и требуют безотлагательного решения. Будем анализировать ситуацию на местах», — прокомментировал Абдулмуслим Абдулмуслимов.