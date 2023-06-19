Абдулмуслим Абдулмуслимов провел внеплановое заседание Оперативного штаба в связи с ситуацией с последствием стихии в Буйнакске

Премьер-министр Дагестана рассказал, что руководство республики в онлайн-режиме получает информацию о проводимой работе по ликвидации последствий стихии и принимаемых от жителей обращениях в мэрии города.

Премьер заслушал информацию о предварительных объемах ущерба, оказываемой помощи, восстановлении энерго-, и газоснабжения.

Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что Главой Дагестана Сергеем Меликовым дано поручение оказать помощь каждому, кто в ней нуждается.

«Прежде всего, люди должны получать воду, газ, свет. И дороги должны быть на месте. Конечно, если есть пострадавшие дома или приусадебные участки, а также другой нанесённый ущерб, то в рамках действующего законодательства все должны получить компенсацию», — заявил премьер-министр.