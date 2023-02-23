Абдулмуслим Абдулмуслимов провел в Азербайджане встречу с соотечественниками

В рамках поездки глава дагестанского кабминапровел встречу с представителями организаций соотечественников — Лезгинского национального культурного центра «Самур», Аварского общества и Русской общины Азербайджана. Мероприятие проходило в Русском доме в Баку.

На встрече обсудили участие представителей Республики в мероприятиях, организуемых соотечественниками на территории Азербайджана, а также перспективы межрегионального сотрудничества.

«За время пребывания в республике мы обсудили все точки взаимодействия между Дагестаном и Азербайджаном, по которым будем продолжатьдальнейшее сотрудничество во имя дружеских отношений между Российской Федерацией и Республикой Азербайджан. Если вспомнить историю у нас столетиями длятся дружеские братские отношения и особенно примечательно для нашей республики, то что в сложные 39 – 40 годы,Республику Дагестан возглавлял Азиз Алиев — азербайджанец по национальности», — озвучил премьер.

Абдулмуслимов рассказал, что в Республике Азербайджан планируется проведение памятныхмероприятий, приуроченных к столетию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова и пригласил присутствующих принять в них участие.