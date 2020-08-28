Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание по эффективному использованию сельхозугодий

Восемьдесят шесть процентов от общей площади Дагестана занимают земли сельскохозяйственного назначения. Однако территория площадью более девяносто восьми тысяч гектар выявлена как неиспользуемая.

О необходимости повышения эффективности использования сельхозугодий говорил вице-премьер РД Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании 27 августа. Вице-премьер отметил, что вопрос повышения эффективности земель в сельском хозяйстве является актуальным для развития АПК республики.

Для решения существующих проблем принимается комплекс мер, в том числе мероприятия, препятствующие опустыниванию. Дополнительно, группы специалистов ежегодно мониторят земли под животноводство.

В рамках совещания было предложено утвердить реестры угодий и землеустроительные материалы хозяйств.

В завершении совещания вице-премьер РД указал на то, что земельный контроль в районах остаётся неудовлетворительным.

Главам муниципалитетов поручено в течение месяца предоставить в Правительство республики предложения, касаемые использования всех сельхозугодий, а также провести актуализацию разрешенных видов использования земли.