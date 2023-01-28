Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» Романом Левченко

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На встрече обсуждались меры по ликвидации аварийных ситуаций, вопросы реализации программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан, постановки на кадастровый учет бесхозяйных сетей и регистрации права собственности на них и другие.

Абдулмуслимов подчеркнул, что вопросы качественного и надежного электроснабжения крайне остро стоят в Дагестане и вызывают большое количество нареканий со стороны населения, как в адрес руководства региона, так и в адрес энергоснабжающих организаций.

По словам главы кабмина, более трети от общего числа обращений граждан, поступающих в различные инстанции, касаются частых отключений электроэнергии, особенно в летнее и зимнее время, а также низкого уровня напряжения в сетях.

Гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» также подчеркнул, что на данный момент технические службы контролируют ситуацию. В республике до стабилизации ситуации будет находиться главный инженер ПАО «Россети» Виктор Абаимов.

Проводятся совещания со всеми начальниками городских электросетевых отделений.

«Проблемы везде одни и те же – это сверхнормативные потери и низкая платежная дисциплина. По платежной дисциплине в этом году у нас улучшение, население Дагестана за электроэнергию стало платить лучше. Что касается сверхнормативных потерь, то у нас разработан соответствующий план, за реализацию которого я жестко со своих подчиненных буду спрашивать. Также хочу сказать, что до тех пор, пока мы решим все проблемы, максимум своего рабочего времени я буду проводить в Дагестане», — сказал Левченко.

По словам Романа Левченко, в Дагестане работает бригада из других регионов, которая производит установку приборов учета в г. Махачкале. В целях усиления работы в части снижения сверхнормативных потерь энергоресурса в текущем году составлены планы-графики и запланировано проведение мероприятий по установке и замене 6 тыс. приборов учета.

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