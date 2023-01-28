Абдулмуслим Абдулмуслимов провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» Романом Левченко

На встрече обсуждались меры по ликвидации аварийных ситуаций, вопросы реализации программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан, постановки на кадастровый учет бесхозяйных сетей и регистрации права собственности на них и другие.

Абдулмуслимов подчеркнул, что вопросы качественного и надежного электроснабжения крайне остро стоят в Дагестане и вызывают большое количество нареканий со стороны населения, как в адрес руководства региона, так и в адрес энергоснабжающих организаций.

По словам главы кабмина, более трети от общего числа обращений граждан, поступающих в различные инстанции, касаются частых отключений электроэнергии, особенно в летнее и зимнее время, а также низкого уровня напряжения в сетях.

Гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» также подчеркнул, что на данный момент технические службы контролируют ситуацию. В республике до стабилизации ситуации будет находиться главный инженер ПАО «Россети» Виктор Абаимов.

Проводятся совещания со всеми начальниками городских электросетевых отделений.

«Проблемы везде одни и те же – это сверхнормативные потери и низкая платежная дисциплина. По платежной дисциплине в этом году у нас улучшение, население Дагестана за электроэнергию стало платить лучше. Что касается сверхнормативных потерь, то у нас разработан соответствующий план, за реализацию которого я жестко со своих подчиненных буду спрашивать. Также хочу сказать, что до тех пор, пока мы решим все проблемы, максимум своего рабочего времени я буду проводить в Дагестане», — сказал Левченко.

По словам Романа Левченко, в Дагестане работает бригада из других регионов, которая производит установку приборов учета в г. Махачкале. В целях усиления работы в части снижения сверхнормативных потерь энергоресурса в текущем году составлены планы-графики и запланировано проведение мероприятий по установке и замене 6 тыс. приборов учета.