Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал состояние мелиоративного комплекса Дагестана

По завершении конференции «Мелиоративный комплекс Республики Дагестан — состояние, тенденции, проблемы и пути решения», которая прошла 11 марта в селе Аверяновке Кизлярского района, премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал состояние гидротехнических и мелиоративных комплексов Дагестана. Он отметил, что имеющиеся сети пришли в негодность, а сельхозугодия нуждаются в бесперебойном водоснабжении. Проработать данный вопрос, по его словам, поручено Минмелиоводхозу РД в срок до 1 апреля текущего года.

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